Così è detto un Paese in cui non si pagano tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un Paese in cui non si pagano tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PARADISO FISCALE

Significato/Curiosita : Cosi e detto un paese in cui non si pagano tasse

Monasteri e cercò di diminuire le tasse per i pellegrini cristiani —, ma fu anche tollerante verso i suoi sudditi pagani. cercò anche di mantenere la sua... Il detto paradiso fiscale (probabile traduzione errata di "tax haven" che più appropriatamente significa "rifugio fiscale") indica comunemente uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

