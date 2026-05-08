Intenzionalmente vaga come può essere una risposta

Home / Soluzioni Cruciverba / Intenzionalmente vaga come può essere una risposta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Intenzionalmente vaga come può essere una risposta' è 'Evasiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVASIVA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Evasiva? Una risposta evasiva si caratterizza per la sua natura volutamente vaga e poco chiara, spesso utilizzata per evitare di affrontare direttamente una domanda o una situazione. Questa modalità comunicativa permette di sviare l’attenzione, riducendo i dettagli forniti e mantenendo un certo livello di ambiguità. La persona che adotta un tono evasivo sceglie di non entrare nel merito, preferendo lasciare spazio a interpretazioni o a risposte generiche. Tale comportamento può essere motivato da vari fattori, tra cui il desiderio di non compromettersi o di non affrontare argomenti delicati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intenzionalmente vaga come può essere una risposta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Intenzionalmente vaga come può essere una risposta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Evasiva

Se la definizione "Intenzionalmente vaga come può essere una risposta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intenzionalmente vaga come può essere una risposta" conferma che la soluzione 'Evasiva' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Evasiva

E Empoli V Venezia A Ancona S Savona I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intenzionalmente vaga come può essere una risposta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Evasiva' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è la risposta di chi non vuol risponderePuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italicoPuò essere adesivo o magnetico