La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello che rimane' è 'Avanzo'.

AVANZO

Curiosità e Significato di Avanzo

La soluzione Avanzo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Avanzo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Avanzo? Avanzo indica ciò che rimane dopo aver tolto una parte dal tutto, come il cibo avanzato dopo un pasto o gli elementi in eccesso di qualcosa. È un termine che esprime ciò che si conserva, sopravvive o non viene consumato completamente. In senso più ampio, rappresenta ciò che è ancora presente o disponibile dopo un'azione o un evento, ricordandoci l'importanza di valorizzare anche ciò che resta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rimane in gola ai pesciQuel che rimane di un ar­to amputatoParte della nave che rimane immersaLo rimane chi si bruciaRimane nel caminetto

Come si scrive la soluzione Avanzo

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello che rimane"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

