Il giorno prima del giorno prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno prima del giorno prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVANTIERI

Significato/Curiosita : Il giorno prima del giorno prima

Dì e dalla notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni. il giorno siderale o giorno sidereo è il tempo che intercorre tra due passaggi... Saluto ad un conoscente. altresì, è da segnalare l'avverbio di tempo "avantieri" (o anche "avant'ieri", "avanti ieri", presente in diversi dizionari,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

