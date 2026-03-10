Quello di galera è un farabutto

SOLUZIONE: AVANZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello di galera è un farabutto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di galera è un farabutto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Avanzo? L'avanzo rappresenta ciò che resta di un pasto o di una quantità dopo averne prelevato una parte, spesso considerato un piccolo residuo o un resto. Può essere usato anche in senso figurato per indicare ciò che rimane di un patrimonio o di una risorsa dopo un utilizzo. In alcune situazioni, l'avanzo può assumere un valore simbolico di qualcosa di poco importante o di un residuo inutile. È un termine che richiama sempre l'idea di ciò che si conserva dopo l'essenziale.

Se la definizione "Quello di galera è un farabutto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di galera è un farabutto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avanzo:

A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di galera è un farabutto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

