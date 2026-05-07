Lo è una sazia di cibo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è una sazia di cibo' è 'Satolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATOLLA

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Perché la soluzione è Satolla? La satolla è una porzione di cibo che si consuma durante i pasti, spesso abbondante e sostanziosa. Si tratta di un piatto che può variare molto a seconda delle tradizioni culinarie locali, ma che in generale indica una quantità di cibo considerata soddisfacente per una persona. La satolla rappresenta quindi un momento di convivialità e di appagamento gastronomico, in cui il pasto si conclude con una sensazione di pienezza e di piacere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una sazia di cibo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo è una sazia di cibo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Satolla

Se la definizione "Lo è una sazia di cibo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una sazia di cibo" conferma che la soluzione 'Satolla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Satolla

S Savona A Ancona T Torino O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una sazia di cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Satolla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: SaziaÈ come dire pienaSfamata saziaChi lo osserva non tocca ciboLo è il cibo genuinoNon lo tocca chi è a digiuno CiboLo fornisce il ciboAccompagna il cibo verso lo stomaco