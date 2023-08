Sfamata sazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfamata sazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SATOLLA

Significato/Curiosita : Sfamata sazia

Nutrito quando apre il becco e cambia colore man mano che si sazia. una volta del tutto sfamati si procede alla parte finale. l'uccello alla terza e ultima... Francesco satolli (marsciano, 21 luglio 1839 – roma, 8 gennaio 1910) è stato un cardinale italiano. nacque a marsciano, in umbria, il 21 luglio 1839.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

