CAMBRI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cambri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cambri.

Perché la soluzione è Cambri? Il termine Cambric si riferisce a un delicato tessuto di cotone, noto anche come batista, molto apprezzato per la sua leggerezza e morbidezza. Spesso usato per intimo, camicie e biancheria da letto, questo tessuto di origine britannica è sinonimo di eleganza semplice e comfort. La sua qualità lo rende ideale per capi delicati e di alta fattura, simbolo di raffinatezza e praticità.

