Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRETONNE

di tutti i giorni tasche per pantaloni e pieghe nell'abbigliamento femminile prendisole e abbigliamento casual tessuto drappeggiato e arricciato per accentuare... Francia il 19º anniversario di matrimonio viene chiamato nozze di cretonne (noces de cretonne). ^ https://www.linnea.fr/lexique-du-linge-de-maison/a-5/ ^ https://www... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli : tessuto; cotone; prendisole; grembiuli; tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia; Un tessuto a quadri; Sfilare l ordito o la trama da un tessuto ; Un tessuto per poltrone; tessuto per sacchi; cotone idrofilo; Rozza tela di cotone ; Nelle candele sono generalmente di cotone ; Pregiato cotone egiziano; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; L hanno certi grembiuli ; Robusto tessuto di cotone a righe per grembiuli ; Stoffa che era usata per confezionare grembiuli ;

