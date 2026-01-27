Un cotone a tessuto diagonale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un cotone a tessuto diagonale' è 'Gabardine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABARDINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cotone a tessuto diagonale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cotone a tessuto diagonale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gabardine? La gabardine è un tessuto di cotone caratterizzato da una struttura diagonale che conferisce resistenza e un aspetto elegante. Questo tipo di tessuto viene spesso utilizzato per creare abiti formali, pantaloni e cappotti grazie alla sua durabilità e stile classico. La sua lavorazione particolare lo rende resistente alle pieghe e perfetto per capi che devono durare nel tempo.

La definizione "Un cotone a tessuto diagonale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cotone a tessuto diagonale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gabardine:

G Genova A Ancona B Bologna A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cotone a tessuto diagonale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

