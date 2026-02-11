Il capoluogo della Calabria

Home / Soluzioni Cruciverba / Il capoluogo della Calabria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il capoluogo della Calabria' è 'Catanzaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATANZARO

Perché la soluzione è Catanzaro? Catania è una città importante in Sicilia, ma la regione Calabria ha come centro principale Cosenza. Tuttavia, il cuore amministrativo di questa regione si trova nella città di Catanzaro, che funge da centro politico e culturale calabrese, rappresentando il luogo dove si concentrano le istituzioni principali e la storia della regione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il capoluogo della Calabria" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capoluogo della Calabria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il capoluogo della Calabria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Catanzaro

La definizione "Il capoluogo della Calabria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capoluogo della Calabria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Catanzaro:

C Como A Ancona T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capoluogo della Calabria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La seconda città della Calabria per abitantiLa provincia di Lamezia TermeVi si trova il parco archeologico di ScolaciumSalume originario della CalabriaHa per capoluogo Bourg en BresseIonica: è in provincia di Reggio CalabriaCapoluogo della SabinaUna francese del capoluogo dell Occitania