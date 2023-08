Il CR7 del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il CR7 del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CRISTIANO RONALDO

Significato/Curiosita : Il cr7 del calcio

Nel 2016 e ha vinto la uefa nations league 2018-2019. soprannominato cr7 per via del numero di maglia che lo ha contraddistinto per gran parte della sua... cristiano ronaldo dos santos aveiro, meglio noto come cristiano ronaldo (pronuncia portoghese [k'tjnu u'nadu]; funchal, 5 febbraio 1985), è un calciatore...