La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La più piccola unità vivente' è 'Cellula'.

CELLULA

Curiosità e Significato di Cellula

La soluzione Cellula di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cellula per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cellula? La cellula è la più piccola unità vivente che costituisce tutti gli organismi viventi, dai batteri alle piante e agli animali. È come un minuscolo laboratorio, capace di svolgere funzioni essenziali come nutrirsi, crescere e riprodursi. Ogni organismo complesso è formato da milioni o miliardi di queste unità fondamentali, che lavorano insieme per mantenere in vita il corpo.

Come si scrive la soluzione Cellula

Non riesci a risolvere la definizione "La più piccola unità vivente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

L Livorno

A Ancona

