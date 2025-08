Pianta verde nel pesto e nella caprese nei cruciverba: la soluzione è Basilico

BASILICO

Curiosità e Significato di Basilico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Basilico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Basilico? Il basilico è un’erba aromatica molto amata nella cucina italiana, conosciuta per il suo profumo intenso e il sapore fresco. Spesso protagonista di piatti come il pesto e la caprese, dona al cibo un tocco di colore e gusto irresistibile. Un vero simbolo della tradizione mediterranea, il basilico rende ogni preparazione più gustosa e profumata.

Come si scrive la soluzione Basilico

Hai trovato la definizione "Pianta verde nel pesto e nella caprese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

