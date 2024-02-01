Le porosità delle foglie

Home / Soluzioni Cruciverba / Le porosità delle foglie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le porosità delle foglie' è 'Stomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le porosità delle foglie" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le porosità delle foglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stomi? Gli stomati sono piccole aperture presenti sulla superficie delle foglie che regolano gli scambi di gas tra la pianta e l'ambiente. Queste aperture permettono l'assunzione di anidride carbonica e l'emissione di ossigeno, contribuendo alla fotosintesi. La loro apertura e chiusura influisce anche sulla perdita di acqua tramite evaporazione. In questo modo, gli stomati controllano le porosità delle foglie, essenziali per la respirazione e l'equilibrio idrico della pianta.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le porosità delle foglie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stomi

In presenza della definizione "Le porosità delle foglie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le porosità delle foglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stomi:

S Savona T Torino O Otranto M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le porosità delle foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I pori delle foglieCosì sono le foglie caduteUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaHa foglie a frecciaLe piccole foglie che costituiscono l involucro del fioreUna tettoia coperta di foglie e grappoli