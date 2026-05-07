Epiteto che si dà ai vili

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Epiteto che si dà ai vili' è 'Carogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAROGNA

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Perché la soluzione è Carogna? La parola CAROGNA è un epiteto utilizzato per descrivere chi si comporta in modo infame e spregevole, evidenziando la sua natura riprovevole e vile. Questo termine viene spesso associato a persone che tradiscono valori fondamentali, agendo in modo meschino e senza scrupoli. La sua forza espressiva deriva dalla capacità di sottolineare la bassezza morale di chi viene chiamato in questo modo, rendendo evidente il giudizio negativo nei confronti di comportamenti disonesti e spregevoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Epiteto che si dà ai vili". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Epiteto che si dà ai vili nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carogna

Per risolvere la definizione "Epiteto che si dà ai vili", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Epiteto che si dà ai vili" conferma che la soluzione 'Carogna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carogna

C Como A Ancona R Roma O Otranto G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Epiteto che si dà ai vili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carogna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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