La Soluzione ♚ Il nome che si dà per scherzo ai sapientoni La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il nome che si dà per scherzo ai sapientoni. SOLONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il nome che si da per scherzo ai sapientoni: Solone (in greco antico: S, Sólon; Atene, 638 a.C. – 558 a.C.) è stato un politico, giurista e poeta ateniese, di nobile famiglia.

La risposta a Il nome che si dà per scherzo ai sapientoni

SOLONI

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Il nome che si dà per scherzo ai sapientoni' è SOLONI.