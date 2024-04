La Soluzione ♚ Si dà ai pavimenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si dà ai pavimenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CERA

Curiosità su Si da ai pavimenti: Popolari nel 2500 a.c.) per i pavimenti furono usate a partire dal 4000 a.c. circa. gli antichi romani per costruire i pavimenti utilizzavano piccoli sassi... La cera è una miscela di esteri di acidi grassi e alcoli grassi. Il termine è generico e sommariamente si riferisce a sostanze lipidiche con massa molecolare relativamente alta e struttura differente da quella di steroidi, trigliceridi e fosfolipidi; in alcuni casi, tuttavia, la parola cera può essere utilizzata per indicare materiali affini di differente natura. Dal punto di vista fisico, con il termine cera si indica una sostanza dalle seguenti proprietà: malleabilità a temperatura ambiente; un punto di fusione di circa 45 °C (113 °F) una viscosità relativamente bassa quando fusa (diversamente da quasi tutte le materie ...

Altre Definizioni con cera; pavimenti;