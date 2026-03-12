Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio' è 'Imperiese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERIESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Imperiese? L'imperiese è un abitante originario della regione ligure, in particolare delle località di Oneglia e Porto Maurizio. Questa comunità si distingue per le tradizioni, la cultura e le caratteristiche linguistiche che riflettono l'identità del territorio. Gli imperiesi sono noti per la loro affabilità, il legame con il mare e le influenze storiche che hanno plasmato il loro modo di vivere. La loro presenza rappresenta un patrimonio culturale importante per la regione ligure.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imperiese

In presenza della definizione "Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imperiese:

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma I Imola E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ligure di Oneglia o di Porto Maurizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un Maurizio noto imitatore ligureUn porto ligureLa città della Liguria con Porto MaurizioPorto dell InghilterraPorto dell Istria