La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio

Home / Soluzioni Cruciverba / La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio' è 'Imperia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERIA

Perché la soluzione è Imperia? Imperia è una città situata nella regione Liguria, formata dall'unione delle due storiche località di Oneglia e Porto Maurizio. Questa entità urbana rappresenta un importante centro commerciale e culturale, con un patrimonio che riflette le sue origini e le tradizioni locali. La città si distingue per la sua posizione strategica lungo la costa e per le sue attrazioni turistiche, tra cui musei e monumenti storici. Imperia è dunque un esempio di città che unisce storia e modernità in un contesto privilegiato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Imperia

La definizione "La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio" conferma che la soluzione 'Imperia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Imperia

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città ligure costituita da Oneglia e Porto Maurizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imperia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La provincia ligure costituita nel 1923Città ligure fondata nel 1923Un ligure di Oneglia o di Porto MaurizioLa città della Liguria con Porto MaurizioCittà e porto della Nuova ZelandaCittà e porto del MaroccoCittà e porto del Kent