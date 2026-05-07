Un atleta da più di 42 km

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un atleta da più di 42 km' è 'Maratoneta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARATONETA

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Perché la soluzione è Maratoneta? Una maratoneta è una persona che partecipa a una corsa di lunga distanza, tipicamente oltre i 42 chilometri. Questa atleta dimostra resistenza e determinazione, affrontando sfide fisiche e mentali durante la competizione. La maratoneta si prepara con allenamenti intensi e strategie di gestione dello sforzo, dimostrando un impegno costante verso il raggiungimento del proprio obiettivo. La sua presenza nelle maratone è simbolo di perseveranza e passione per la corsa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un atleta da più di 42 km". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un atleta da più di 42 km nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Maratoneta

La definizione "Un atleta da più di 42 km" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un atleta da più di 42 km" conferma che la soluzione 'Maratoneta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Maratoneta

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un atleta da più di 42 km" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maratoneta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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