Un atleta da più di 42 km
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un atleta da più di 42 km' è 'Maratoneta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARATONETA
Perché la soluzione è Maratoneta? Una maratoneta è una persona che partecipa a una corsa di lunga distanza, tipicamente oltre i 42 chilometri. Questa atleta dimostra resistenza e determinazione, affrontando sfide fisiche e mentali durante la competizione. La maratoneta si prepara con allenamenti intensi e strategie di gestione dello sforzo, dimostrando un impegno costante verso il raggiungimento del proprio obiettivo. La sua presenza nelle maratone è simbolo di perseveranza e passione per la corsa.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un atleta da più di 42 km". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Un atleta da più di 42 km nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Maratoneta
La definizione "Un atleta da più di 42 km" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un atleta da più di 42 km" conferma che la soluzione 'Maratoneta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Maratoneta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un atleta da più di 42 km" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maratoneta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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