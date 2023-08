Si fa per 42 195 km in una maratona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa per 42 195 km in una maratona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORRERE

Significato/Curiosita : Si fa per 42 195 km in una maratona

La maratona è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera. si tratta di una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km. gare correlate... 2019. url consultato il 23 febbraio 2020. correre, su youtube. (en) correre, su discogs, zink media. (en) correre, su musicbrainz, metabrainz foundation... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

