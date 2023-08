L atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GIAVELLOTTISTA

Significato/Curiosità : L atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontano

Il "giavellottista" è un atleta specializzato nel lancio del giavellotto, un'antica disciplina sportiva che richiede forza, tecnica e precisione. In questa gara, l'atleta lancia un lungo giavellotto con l'obiettivo di farlo volare il più lontano possibile. Il giavellotto viene lanciato impiegando una combinazione di forza delle gambe e rotazione del corpo per massimizzare la distanza raggiunta. Il giavellottista deve padroneggiare l'arte del lancio per ottenere una traiettoria ottimale. Questo evento è presente nell'atletica leggera e richiede un equilibrio tra potenza, tecnica e coordinazione per ottenere risultati eccezionali.

