Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite' è 'Marito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARITO

Perché la soluzione è Marito? Il termine che descrive l'albero che sostiene le piante di vite è il marito, un vocabolo che, in senso figurato, rappresenta un supporto stabile e affidabile. La scelta di questa parola richiama l'idea di una figura che accompagna e sostiene, proprio come un albero che fornisce sostegno alle viti. Questa metafora sottolinea l'importanza di un ruolo di stabilità e protezione all’interno di un contesto relazionale o lavorativo. La voce di questa metafora si lega strettamente alla funzione di supporto e stabilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Marito

Se la definizione "Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite" conferma che la soluzione 'Marito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Marito

M Milano A Ancona R Roma I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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