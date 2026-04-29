Vi si abbarbicava la vite

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi si abbarbicava la vite' è 'Olmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLMO

Perché la soluzione è Olmo? L'OLMO è un albero che cresce rigoglioso nei boschi e nelle campagne italiane. La sua chioma folta e allargata fornisce ombra e rifugio a molti uccelli, mentre le sue foglie, di forma ovale e dentellate, si abbassano con delicatezza. La sua corteccia liscia diventa grigia con il tempo, e le sue radici profonde aiutano a stabilizzare il terreno. Tra i rami, si abbarbicava la vite, creando un suggestivo intreccio di natura e vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si abbarbicava la vite". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vi si abbarbicava la vite nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olmo

La definizione "Vi si abbarbicava la vite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si abbarbicava la vite" conferma che la soluzione 'Olmo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Olmo

O Otranto L Livorno M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si abbarbicava la vite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Olmo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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