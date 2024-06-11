Uccelli neri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uccelli neri' è 'Corvi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CORVI
ALTRE SOLUZIONI: MERLI - TUCANI
Perché la soluzione è Corvi? I corvi sono uccelli neri noti per la loro intelligenza e presenza in molte culture. La loro livrea scura li rende facilmente riconoscibili tra gli altri volatili, e spesso vengono associati a simbolismi di mistero e saggezza. Questi uccelli sono adattabili e si trovano in ambienti diversi, dal rurale al urbano. La loro presenza può essere interpretata come un segno o un presagio, dato il loro ruolo nelle leggende e nelle tradizioni popolari.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uccelli neri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Uccelli neri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corvi
La definizione "Uccelli neri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uccelli neri" conferma che la soluzione 'Corvi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Corvi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uccelli neri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corvi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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