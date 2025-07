Neri per volatili nei cruciverba: la soluzione è Corvi

CORVI

Curiosità e Significato di Corvi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Corvi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corvi? Neri per volatili è un modo di dire che si riferisce ai corvi, uccelli dal piumaggio scuro e dalla presenza spesso associata a simbolismi misteriosi o negativi. La frase suggerisce immagini di uccelli neri che volano nel cielo, evocando pensieri di oscurità o inquietudine. In realtà, i corvi sono animali intelligenti e affascinanti, simboli di saggezza e trasformazione nella cultura popolare.

Come si scrive la soluzione Corvi

La definizione "Neri per volatili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

I Imola

