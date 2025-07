Scivolare su scarpe con rotelle nei cruciverba: la soluzione è Pattinare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scivolare su scarpe con rotelle' è 'Pattinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTINARE

Curiosità e Significato di Pattinare

La soluzione Pattinare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pattinare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pattinare? Patinare significa muoversi su una superficie scivolosa indossando scarpe con rotelle, come i roller o gli skateboard. È un'attività divertente e dinamica che richiede equilibrio e abilità, spesso praticata all'aperto o in ristoranti appositi. Sia per svago che per sport, patinare permette di scivolare con agilità e stile, regalando sensazioni di libertà e movimento.

Come si scrive la soluzione Pattinare

Hai trovato la definizione "Scivolare su scarpe con rotelle" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T A N S A P I R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCARPINATA" SCARPINATA

