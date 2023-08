Le speciali solette nelle Scarpe ortopediche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le speciali solette nelle Scarpe ortopediche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLANTARI

Significato/Curiosita : Le speciali solette nelle scarpe ortopediche

Utilizzare normali sci, una slitta montata su sci o protesi ortopediche a seconda dei casi. le persone affette da cecità o ipovisione possono sciare accompagnate... Coinvolgono le manifestazioni tipiche del dolore vengono definite fasciti plantari, ma il termine non è corretto in quanto non è evidenziata nessuna infiammazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

