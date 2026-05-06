Indolenza svogliatezza

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Indolenza svogliatezza' è 'Apatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APATIA

Perché la soluzione è Apatia? L'apatia è uno stato di svogliatezza e mancanza di interesse che si manifesta attraverso una generale indolenza. Essa si caratterizza per l'assenza di motivazione nel compiere azioni o nel provare emozioni, portando a un senso di apatia verso eventi o attività quotidiane. Questa condizione può derivare da fattori psicologici o fisici e influisce sulla capacità di reagire alle situazioni, rendendo difficile mantenere un impegno attivo nel vivere quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indolenza svogliatezza". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Indolenza svogliatezza nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Apatia

Per risolvere la definizione "Indolenza svogliatezza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indolenza svogliatezza" conferma che la soluzione 'Apatia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Apatia

A Ancona P Padova A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indolenza svogliatezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apatia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stato di preoccupante indifferenzaLetteralmente senza passioneGrande indolenzaL indolenza fra i sette peccati capitaliUna forma di indifferente indolenzaL indolenza fra i peccati capitaliInguaribile indolenza pigriziaL indolenza peccato capitale