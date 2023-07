L indolenza fra i peccati capitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indolenza fra i peccati capitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIDIA

Significato/Curiosità : L indolenza fra i peccati capitali

L'accidia √® considerata uno dei peccati capitali ed √® associata all'indolenza, all'apatia e alla mancanza di impegno o interesse verso le attivit√† spirituali o materiali. Si manifesta come una sorta di pigrizia o mancanza di motivazione nel perseguire gli obiettivi personali o nel svolgere le responsabilit√†. L'accidia implica una mancanza di passione, di energia e di volont√† di fare del proprio meglio. √ą spesso associata a un senso di stanchezza emotiva e spirituale, che porta a una sorta di inerzia e mancanza di progresso nella vita. Superare l'accidia richiede un impegno consapevole nel coltivare la motivazione, la disciplina e la gratitudine, per abbracciare un atteggiamento pi√Ļ attivo e produttivo verso la vita.

