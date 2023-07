Una forma di indifferente indolenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di indifferente indolenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIDIA

Significato/Curiosità : Una forma di indifferente indolenza

L'indifferente indolenza o accidia √® una condizione di apatia e mancanza di interesse che pu√≤ manifestarsi nell'atteggiamento di una persona verso la vita e le attivit√† quotidiane. √ą caratterizzata da un senso di stanchezza costante, mancanza di motivazione e disinteresse verso qualsiasi cosa. Le persone affette da questa condizione possono sperimentare una perdita di gioia e di entusiasmo, avendo difficolt√† a trovare un senso di scopo o a intraprendere azioni significative. L'indifferente indolenza pu√≤ influire negativamente sulla qualit√† della vita di una persona, ostacolando la realizzazione dei propri obiettivi e generando una sensazione di vuoto interiore. √ą importante cercare supporto e consulenza professionale per superare questa condizione e riacquistare un senso di vitalit√† e interesse per la vita.

