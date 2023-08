Si usa per andare in gruppo a terra da una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per andare in gruppo a terra da una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIALUPPA

Significato/Curiosita : Si usa per andare in gruppo a terra da una nave

Ucciso quando shokichi usa l'arto reciso del terra formars mantide per dividerlo a metà, decapitarlo e tagliare la sua testa in due. in seguito viene rivelato... Disambiguazione – "scialuppa" rimanda qui. se stai cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa per andare in gruppo a terra da una nave : andare; gruppo; terra; nave; a comandare hit di Fabio Rovazzi; Si prendono per andare di corpo; Mandare un auto in discarica; Ci fa andare a dormire di cattivo umore; andare in solluchero; Il gruppo di Hotel California; gruppo rock italiano di Rotolando verso sud; Il gruppo heavy metal di Pino Scotto; Lenta ballata romantica del gruppo CCCP; Fu un grosso gruppo metallurgico italiano; Movimento operaio dell Inghilterra di inizio 800; Vi atterra no elicotteri; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra ; Addetti a veicoli da lavoro e movimento terra ; La corsa che si fa su terreno sterra to; Sparo simultaneo dei cannoni di un lato della nave ; La normale durata delle operazioni di carico e scarico d una nave ; La mitica nave di Giasone; La tipica nave dei Vichinghi; Il Millennium nota astronave di Star Wars;

Cerca altre Definizioni