Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione nei cruciverba: la soluzione è Giornale Di Bordo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione' è 'Giornale Di Bordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIORNALE DI BORDO

Curiosità e Significato di Giornale Di Bordo

Vuoi sapere di più su Giornale Di Bordo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Giornale Di Bordo.

Perché la soluzione è Giornale Di Bordo? Il giornale di bordo è un diario ufficiale in cui il capitano annota ogni dettaglio della navigazione, come rotte, condizioni meteo e eventi rilevanti. Serve a tenere traccia di tutto ciò che accade durante il viaggio, garantendo sicurezza e trasparenza. È uno strumento fondamentale per la gestione della nave e per eventuali controlli o verifiche future.

Come si scrive la soluzione Giornale Di Bordo

La definizione "Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

I Imola

B Bologna

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

