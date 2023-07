Pietra preziosa striata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra preziosa striata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosità : Pietra preziosa striata

L'onice è una pietra preziosa di origine minerale caratterizzata dalla sua struttura striata. È composta principalmente da agata, una varietà di quarzo, e si presenta con bande parallele di colori diversi. L'onice può variare dal nero al marrone scuro, ma può anche presentarsi in tonalità più chiare come il bianco, il grigio o il blu. La sua bellezza striata e la sua lucentezza la rendono una pietra molto apprezzata nella gioielleria. L'onice è spesso utilizzata per creare gioielli come anelli, orecchini, braccialetti e pendenti, aggiungendo eleganza e raffinatezza ad ogni pezzo.

