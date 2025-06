Una pietra che galleggia sull acqua nei cruciverba: la soluzione è Pomice

POMICE

Curiosità e Significato di Pomice

Approfondisci la parola di 6 lettere Pomice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pomice? La pomice è una roccia vulcanica leggera e porosa, capace di galleggiare sull'acqua grazie alla sua struttura piena di bolle d'aria. Questo materiale viene spesso usato in cosmetica, edilizia e anche come abrasivo naturale. La sua capacità di rimanere a galla la rende unica e facilmente riconoscibile tra le altre rocce vulcaniche. È un esempio affascinante di come la natura crei materiali sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Pomice

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una pietra che galleggia sull acqua", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

E Empoli

