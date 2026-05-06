Si compra in edicola

Home / Soluzioni Cruciverba / Si compra in edicola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si compra in edicola' è 'Rivista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVISTA

Perché la soluzione è Rivista? Una rivista è un prodotto editoriale che si acquista in edicola, caratterizzato dalla pubblicazione periodica di contenuti vari, come articoli, fotografie e pubblicità. È pensata per offrire aggiornamenti su temi di interesse generale o specifico, rivolgendosi a un pubblico ampio o di nicchia. La rivista si distingue per la sua periodicità e per la capacità di presentare informazioni in modo visivamente accattivante. La sua presenza nelle edicole permette di accedere facilmente a notizie e approfondimenti aggiornati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si compra in edicola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si compra in edicola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rivista

In presenza della definizione "Si compra in edicola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si compra in edicola" conferma che la soluzione 'Rivista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rivista

R Roma I Imola V Venezia I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si compra in edicola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rivista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pubblicazione periodica settorialeMagazine già notatoSettimanale illustratoIl biglietto scontato che si compra all ultimoSi vendono in edicolaSi acquistano in edicolaAlla fiera dell est si compra per due soldiVi si compra prosciutto e mortadella