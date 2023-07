Il biglietto scontato che si compra all ultimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il biglietto scontato che si compra all ultimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LAST MINUTE

Significato/Curiosità : Il biglietto scontato che si compra all ultimo

Il biglietto scontato acquistato all'ultimo minuto, noto anche come "last minute", rappresenta un'opportunità affascinante per i viaggiatori che desiderano esplorare il mondo senza spendere una fortuna. Con la crescente popolarità dei viaggi last minute, molte compagnie aeree, agenzie di viaggio e siti web offrono tariffe ridotte per riempire posti vuoti su voli, treni o pacchetti vacanza. Questa opzione offre una flessibilità temporale e permette di trovare offerte vantaggiose. Tuttavia, è essenziale essere disposti ad adattarsi agli orari disponibili e avere una mente aperta riguardo alla destinazione. Sebbene comporti un certo grado di rischio, l'emozione di partire all'avventura e la prospettiva di nuove scoperte rendono l'acquisto del biglietto last minute un'opzione intrigante per i viaggiatori spinti dalla curiosità e dalla voglia di vivere esperienze impromptu.

Altre risposte alla domanda : Il biglietto scontato che si compra all ultimo : biglietto; scontato; compra; ultimo; Il pubblico che ha acquistato un biglietto ; Chi vi gioca compra un biglietto ; Una metà del biglietto ; Un biglietto per auguri; Chi vi gioca, acquista un biglietto ; Il prezzo scontato ; Il biglietto scontato che si compra all ultimo momento; scontato ... come pena; Anagramma di talebano, che fa rima con scontato ; Particolare, non scontato ; Lo chiede chi compra ; Vi si compra no quattro stagioni; Quelli economici compra no e vendono; Luoghi in cui compra re vaschette e coppette; Vende e compra titoli azionari; L ultimo capolavoro di un artista; Guai all ultimo ; L ultimo è stato vinto da Marco Mengoni; Cinzia TH la regista di Fino all ultimo battito; Marlon nel cast del film ultimo tango a Parigi;

Cerca altre Definizioni