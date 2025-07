Pubblicazione periodica settoriale nei cruciverba: la soluzione è Rivista

Home / Soluzioni Cruciverba / Pubblicazione periodica settoriale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pubblicazione periodica settoriale' è 'Rivista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIVISTA

Curiosità e Significato di Rivista

Vuoi sapere di più su Rivista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rivista.

Perché la soluzione è Rivista? Una rivista è una pubblicazione periodica che si dedica a uno specifico settore o argomento, offrendo articoli, approfondimenti e notizie di interesse. Viene aggiornata regolarmente, come mensilmente o trimestralmente, per informare e intrattenere i lettori specializzati o appassionati. È uno strumento fondamentale per rimanere aggiornati sulle novità di un settore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pubblicazione periodicaUna pubblicazione periodicaUna pubblicazione periodica non quotidianaL assemblea con cadenza periodica nei condominiPubblicazione diffamatoria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rivista

Hai davanti la definizione "Pubblicazione periodica settoriale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T E L R A A T N A A I L E W S I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WESTERN ALL ITALIANA" WESTERN ALL ITALIANA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.