Significato della soluzione per: Si vendono in edicola

Un giornale è una pubblicazione periodica con un numero variabile di pagine dedicate a notizie di attualità e di altro genere (politica, economia, cronaca, cultura, spettacolo o sport). Il termine deriva da "giorno" in riferimento all'originaria frequenza giornaliera di pubblicazione ma col tempo l'uso del termine si è esteso anche ai periodici non quotidiani come i settimanali di attualità o di varietà.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: giornali f pl . plurale di giornale. Sillabazione: gior | nà | li. Etimologia / Derivazione: deriva da giornale . Sinonimi: quotidiani, corrieri, informatori, bollettini, foglii. (per estensione) periodici, riviste, rotocalchi, settimanali. radiogiornali, telegiornali, cinegiornali, notiziari. (in sede locale) gazzettini. (per estensione) sedi; redazioni.