A volte affiorano sulla pelle nei cruciverba: la soluzione è Vene

Home / Soluzioni Cruciverba / A volte affiorano sulla pelle

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A volte affiorano sulla pelle' è 'Vene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENE

Curiosità e Significato di Vene

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vene più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vene.

Perché la soluzione è Vene? Le vene sono i vasi sanguigni che trasportano il sangue dai tessuti al cuore. Sulla pelle, a volte si notano come linee sottili o visibili, soprattutto in caso di affaticamento, caldo o variazioni di pressione. Questi segni sono normali e indicano il funzionamento del sistema circolatorio. La presenza di vene evidenti può anche essere un segno di salute vascolare da monitorare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non fa star più nella pelleA volte dispiace dirloRipetute più volte risaputeVolte goticheIn tutto c è tre volte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vene

Hai trovato la definizione "A volte affiorano sulla pelle" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I E S A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETISIA" ETISIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.