Tipo di muscolo atto a piegare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di muscolo atto a piegare' è 'Flessore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLESSORE

Perché la soluzione è Flessore? Un flessore è un tipo di muscolo che ha la funzione di piegare una parte del corpo, come un arto o un dito. Questo muscolo si contrare per avvicinare le superfici articolari, facilitando movimenti come la flessione del braccio o della gamba. La sua azione è fondamentale nei movimenti quotidiani e nelle attività sportive, consentendo il controllo e la precisione dei movimenti muscolari. La presenza di flessori è essenziale per la mobilità e l'agilità del corpo umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di muscolo atto a piegare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tipo di muscolo atto a piegare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Flessore

La definizione "Tipo di muscolo atto a piegare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di muscolo atto a piegare" conferma che la soluzione 'Flessore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Flessore

F Firenze L Livorno E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di muscolo atto a piegare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Flessore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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