L eccitante contenuto nel tè nei cruciverba: la soluzione è Teina

Home / Soluzioni Cruciverba / L eccitante contenuto nel tè

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L eccitante contenuto nel tè' è 'Teina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEINA

Curiosità e Significato... La parola Teina è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Teina.

Perché la soluzione è Teina? La teina è la sostanza stimolante presente nel tè, responsabile della sua azione energizzante. Simile alla caffeina, agisce sul sistema nervoso centrale regalando una sferzata di vitalità e concentrazione. La presenza di teina rende il tè una bevanda apprezzata per affrontare la giornata con più slancio e attenzione, contribuendo a mantenere svegli e vigili durante le ore più impegnative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L eccitante nel tèLa sostanza eccitante presente nel tèÈ contenuto negli agrumiAma il tuo come te stessoBere tutto il contenuto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "L eccitante contenuto nel tè" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

E C L A I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLELIA" CLELIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.