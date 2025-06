La caffeina... altrimenti nei cruciverba: la soluzione è Teina

Home / Soluzioni Cruciverba / La caffeina... altrimenti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La caffeina... altrimenti' è 'Teina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEINA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Teina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Teina.

Perché la soluzione è Teina? La teina è il principio stimolante presente nel tè, simile alla caffeina ma con caratteristiche leggermente diverse. È conosciuta per aumentare attenzione e vitalità senza gli effetti più intensi della caffeina del caffè. La sua presenza rende il tè una bevanda apprezzata per un impulso di energia naturale e delicato. Insomma, un’alternativa piacevole e più soft per rinvigorirsi durante la giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le venti della sera altrimenti detteIl fruit altrimenti noto come maracujà ingL auto del film Altrimenti ci arrabbiamo ingUn caffè senza caffeina in breveAltrimenti detto alla maniera di Virgilio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "La caffeina... altrimenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

A E L T S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STELLA" STELLA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.