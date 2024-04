La Soluzione ♚ Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANNIBALE

Curiosità su Diede filo da torcere ai romani ai tempi di catone: Di dimensioni, per loro, incredibili, dettero filo da torcere alle pur agguerrite truppe cartaginesi. ai piedi dei monti rimasero al condottiero 20.000... Annibale Barca (in latino Hannibal o Annibal; in greco antico: ßa, Hanníbas; in punico, , nb'l Brq; Cartagine, 247 a.C. – Libyssa, 183 a.C.) è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie durante la seconda guerra punica e definito da Theodor Mommsen "il più grande generale dell'antichità". Figlio del comandante Amilcare e fratello maggiore di Asdrubale e Magone, Annibale, sin da piccolo profondamente nemico di Roma e deciso a combatterla, concepì ed eseguì un audace piano di guerra per invadere l'Italia. Marciando dalla Spagna, attraverso i Pirenei e le Alpi, scese nella penisola, dove ...

