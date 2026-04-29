Una suddivisione del torneo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una suddivisione del torneo' è 'Girone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIRONE

Perché la soluzione è Girone? Un girone è una suddivisione di un torneo che permette di organizzare le squadre in gruppi più piccoli, facilitando la gestione delle partite e il rispetto dei tempi. Questa divisione aiuta a creare un percorso strutturato per le competizioni, garantendo che ogni squadra giochi contro le altre del proprio gruppo. La fase a gironi è essenziale per determinare le squadre che accederanno alle fasi finali. La sua presenza contribuisce a mantenere equilibrio e ordine nel torneo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una suddivisione del torneo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una suddivisione del torneo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Girone

Quando la definizione "Una suddivisione del torneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una suddivisione del torneo" conferma che la soluzione 'Girone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Girone

G Genova I Imola R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una suddivisione del torneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Girone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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