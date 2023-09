Lunga suddivisione della cronologia geologica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga suddivisione della cronologia geologica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosita : Lunga suddivisione della cronologia geologica

suddivisione raggruppa una fase della storia della terra caratterizzata da determinati organismi viventi spesso estinti al termine dell'era geologica... Contest 1975 era – album degli era del 1998 era – album degli elvenking del 2012 era – nome proprio di persona femminile italiano antonio era – giurista... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

