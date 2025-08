Si gioca quello d andata e quello di ritorno nei cruciverba: la soluzione è Girone

GIRONE

Curiosità e Significato di Girone

Approfondisci la parola di 6 lettere Girone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Girone? GIRONE è un termine che indica un raggruppamento di squadre o partecipanti in competizioni sportive, come il calcio, dove si gioca sia l'andata che il ritorno. È un modo per suddividere i partecipanti in gruppi e organizzare le partite in modo equilibrato. In pratica, rappresenta una fase di qualificazione in cui si sfidano tutti contro tutti. Un passaggio fondamentale per determinare chi avrà accesso alle fasi successive.

Come si scrive la soluzione Girone

Stai cercando la risposta alla definizione "Si gioca quello d andata e quello di ritorno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

