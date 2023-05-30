Espulsione da un torneo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Espulsione da un torneo' è 'Eliminazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIMINAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Espulsione da un torneo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Espulsione da un torneo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Eliminazione? L'eliminazione rappresenta il momento in cui un partecipante viene rimosso da un torneo, segnando la fine della sua competizione. Si verifica quando i giocatori non raggiungono determinati criteri di progresso o perdono una partita decisiva. Questa fase può essere determinata da un singolo errore o da una serie di sconfitte, portando all'uscita definitiva dall'evento. L'eliminazione è un elemento fondamentale nel formato di molte competizioni sportive e giochi, evidenziando la fine del percorso di un partecipante.

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Espulsione da un torneo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Eliminazione

Quando la definizione "Espulsione da un torneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Espulsione da un torneo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Eliminazione:

E Empoli L Livorno I Imola M Milano I Imola N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Espulsione da un torneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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