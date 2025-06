Uno che fa lo slalom tra i tavoli del ristorante nei cruciverba: la soluzione è Cameriere

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno che fa lo slalom tra i tavoli del ristorante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno che fa lo slalom tra i tavoli del ristorante' è 'Cameriere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERIERE

La parola Cameriere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cameriere.

Perché la soluzione è Cameriere? Un cameriere è colui che si muove agilmente tra i tavoli di un ristorante, portando cibo e bevande ai clienti. È come un atleta che fa uno slalom tra le sedie, assicurandosi che tutto sia perfetto. In sostanza, il cameriere è il professionista che garantisce un servizio rapido e cortese, rendendo l’esperienza in sala piacevole e senza intoppi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Serve ai tavoliFanno lo slalom tra sedie e tavoliNe fa parte lo slalom giganteChi lo dà fa partire il progetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Uno che fa lo slalom tra i tavoli del ristorante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

B S A I A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SABBIA" SABBIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.